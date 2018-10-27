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Трамп назвал худшее событие для России
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Трамп назвал худшее событие для России 

Рамблер + ещё 197 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп считает свою победу на выборах в 2016 году «худшим, что могло случиться с Россией». Вместе с тем необходимость наладить отношения с ней он считает необходимым. Эти заявления американский лидер сделал в пятницу на митинге в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС со ссылкой на транслировавший это выступление телеканал C-SPAN.
«Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах», — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что это не предполагает намерения дистанцироваться от России.
«Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов», — сказал американский лидер.
По его мнению, американские СМИ необъективно настроены в том, что касается его успехов в отношения с Россией.
«У нас была великолепная встреча с Владимиром Путиным», — заявил он.
Однако американские СМИ писали об этом событии в максимально негативном тоне.
«Очень важно, чтобы СМИ правильно освещали то, каких результатов мы добились», — сказал он.
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