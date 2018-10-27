Трамп назвал худшее событие для России

Президент США Дональд Трамп считает свою победу на выборах в 2016 году «худшим, что могло случиться с Россией ». Вместе с тем необходимость наладить отношения с ней он считает необходимым. Эти заявления американский лидер сделал в пятницу на митинге в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС со ссылкой на транслировавший это выступление телеканал C-SPAN.

«Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что это не предполагает намерения дистанцироваться от России.

«Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов», — сказал американский лидер.

По его мнению, американские СМИ необъективно настроены в том, что касается его успехов в отношения с Россией.

«У нас была великолепная встреча с Владимиром Путиным», — заявил он.

Однако американские СМИ писали об этом событии в максимально негативном тоне.