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ЦРУ заподозрило Гитлера в бисексуальности и импотенции
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ЦРУ заподозрило Гитлера в бисексуальности и импотенции 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Keystone / Getty Images
ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о лидере нацистской германии. Авторы исследования пришли к выводу, что фюрер Третьего рейха сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации.
«Его сексуальная жизнь — двойная, равно как и его политические взгляды, он гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина. Есть определенные факты, доказывающие, что он столкнулся с сексуальной неудовлетворенностью и отчаялся. Вероятно, есть психические либо физические препятствия, мешающие ему получать сексуальное удовольствие», — отмечается в докладе.
Помимо этого, Гитлеру также приписываются садомазохистские наклонности, которые проявились после убийства его друга, «возможно, даже с периодом гомосексуальной активности».
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