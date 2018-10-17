ЦРУ заподозрило Гитлера в бисексуальности и импотенции

ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о лидере нацистской германии. Авторы исследования пришли к выводу, что фюрер Третьего рейха сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации.

«Его сексуальная жизнь — двойная, равно как и его политические взгляды, он гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина. Есть определенные факты, доказывающие, что он столкнулся с сексуальной неудовлетворенностью и отчаялся. Вероятно, есть психические либо физические препятствия, мешающие ему получать сексуальное удовольствие», — отмечается в докладе.

Помимо этого, Гитлеру также приписываются садомазохистские наклонности, которые проявились после убийства его друга, «возможно, даже с периодом гомосексуальной активности».