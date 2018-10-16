Зачем премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку. Глава государства Армен Саркисян её принял. Таким образом, Пашинян запустил процедуру проведения внеочередных выборов в парламент страны. Они состоятся, если в течение ближайших двух недель Национальное собрание не сможет выбрать нового главу правительства. При этом, по словам Пашиняна, он договорился с несколькими партиями о том, что они не станут голосовать за каких-либо кандидатов и позволят распустить парламент.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке ради проведения внеочередных парламентских выборов. При этом он будет исполнять обязанности главы кабинета министров до проведения голосования. Отставку главы правительства принял президент страны Армен Саркисян.

«Принимая за основу статью 130 Конституции, принимаю отставку правительства», — говорится в президентском указе.

В своём обращении к народу Пашинян подчеркнул, что намерен завершить «ненасильственную, бархатную, народную революцию» посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу.

«Дорогие соотечественники, хотя эта отставка носит формальный характер, момент действительно знаменательный. Мы неизменно следуем собственным принципам, переходим к следующему этапу нашей революции и вступаем в совершенно новую эпоху», — сказал Пашинян.

Он также рассказал о плане мероприятий на ближайшее время. Так, согласно процедуре, в течение следующих 14 дней парламент должен избрать нового премьера. Если это дважды не удастся сделать, то законодательный орган распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы. Согласно Конституции Армении, они должны быть проведены не ранее чем через 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска Национального собрания.

«В этот период все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — пояснил Пашинян.

Как отметил подавший в отставку премьер, у него не вызывает беспокойства тот факт, что одна из четырёх парламентских фракций выдвинет другого кандидата на пост премьер-министра.

«Я даже не хочу говорить, что события 2 октября показали, что мы более чем готовы к любому сценарию, потому что никакая сила не может сопротивляться воле народа», — заметил он.

Напомним, что 2 октября парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие поправок в закон «О регламенте Национального собрания Армении». Поправки позволяют парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра.

Эти действия были названы попыткой проведения контрреволюции и посягательством на власть армянского народа. В результате жители Еревана вышли на улицы в знак протеста и заблокировали здание Нацсобрания, выступив против принятых поправок.

На следующий день своих должностей лишились шестеро министров от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», поддержавшие изменения в законодательстве. Пашинян же призвал своих сторонников прекратить акцию протеста и разойтись по домам.

В интервью France 24 он также отмечал, что если уйдёт в отставку до 16 октября, то выборы состоятся примерно 9-10 декабря. Помимо этого, он достиг договорённости с партиями «Елк», «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и Республиканской партией Армении о проведении досрочных выборов в Национальное собрание.

«Евросоюз окажет поддержку»

Отметим, что накануне первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обсудил с послом Российской Федерации Сергеем Копыркиным различные внутриполитические процессы в Армении, в том числе возможность внеочередных парламентских выборов в декабре и вопросы реформирования Избирательного кодекса.

«Собеседники подчеркнули важность регулярных двусторонних встреч, которые позволяют оперативно обсуждать вопросы повестки дня армяно-российского сотрудничества», — отмечается в сообщении республиканского правительства.

В свою очередь, представитель Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский заметил, что ЕС поддержит Ереван в вопросе внеочередных выборов.

«Главное для нас — укрепление свободы волеизъявления граждан», — приводит его слова агентство Sputnik Армения.

Проведение досрочных выборов в Национальное собрание может привести к установлению политической монополии. С таким утверждением выступил бывший президент Армении Роберт Кочарян . По его мнению, собрать достойный парламент не удастся, он будет «однобоким»

«В тактическом плане это понятная линия поведении — добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо ещё подумать, стоило ли это делать сейчас», — цитирует его РИА Новости.

Он заметил, что с приходом «полной власти» появляется и «полная ответственность». Экс-глава государства считает, что уход Пашиняна в отставку завершит предыдущий этап в политической жизни Армении и приведёт к формировании «новой власти».