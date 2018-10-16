Ещё
Тимошенко: Порошенко готовит выстрел в собственный народ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко: Порошенко готовит выстрел в собственный народ 

News.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко готовит резкое повышение тарифов ЖКХ. В ближайшее время газ повысится в стране на 23 процента. Это повлечет за собой повышение тарифов на отопление, и горячую воду, заявила лидер Фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Это будет последний выстрел в собственный народ. Петру Порошенко, если уж он так много говорит о вере, следует помнить, что основная составляющая веры — это любовь к людям», — заявила Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.
Видео ее обращения опубликовано в Facebook.
Народный депутат призвала Верховную Раду немедленно подписать моратории, запрещающие повышение тарифов на коммунальные услуги, теневую приватизацию 49% ГТС и продажу сельскохозяйственной земли.
Ранее, как сообщал News.ru, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла скорое завершение карьеры президента Украины Петра Порошенко. По её мнению, фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) через полгода наступит «политический конец».
News.ru: последние новости
Россиян арестовали за киберпреступление в Чехии Порошенко пригрозил России украинской авиацией Добровольцы Яроша ушли с передовой в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине139
Турецкая церковь пошла против Константинополя337
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня39
Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой47
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве227
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия Войска
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение