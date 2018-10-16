Тимошенко: Порошенко готовит выстрел в собственный народ

Президент Украины Петр Порошенко готовит резкое повышение тарифов ЖКХ. В ближайшее время газ повысится в стране на 23 процента. Это повлечет за собой повышение тарифов на отопление, и горячую воду, заявила лидер Фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко

«Это будет последний выстрел в собственный народ. Петру Порошенко, если уж он так много говорит о вере, следует помнить, что основная составляющая веры — это любовь к людям», — заявила Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Видео ее обращения опубликовано в Facebook

Народный депутат призвала Верховную Раду немедленно подписать моратории, запрещающие повышение тарифов на коммунальные услуги, теневую приватизацию 49% ГТС и продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее, как сообщал News.ru, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла скорое завершение карьеры президента Украины Петра Порошенко. По её мнению, фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) через полгода наступит «политический конец».