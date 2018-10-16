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Депутатов Верховной Рады пригласили в Крым
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Депутатов Верховной Рады пригласили в Крым 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
Cопредседатель оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров во вторник рассказал газете «Известия» о приглашении в Крым официальной делегации c Украины.
По его словам, в прошлом году в мероприятии участвовали украинкие бизнесмены. Несморя на то, что после посещения полуострова их фамилии внесли в списки «Миротворца», в этом году они также подтвердили свое присутствие на форуме.
Кроме того, на сессию 2019 года также были приглашены депутаты Верховной Рады. Однако те высказали опасение, что за посещение Крыма их ждут нападки со стороны СБУ и националистов. Кроме того, существует риск попасть в список «Миротворца» и создать проблемы для своей семьи.
Украинские парламентарии также сочли разумным отложить рассмотрение вопроса о посещении ЯМЭФ в связи с предстоящими выборами президента в стране.
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