Депутатов Верховной Рады пригласили в Крым

По его словам, в прошлом году в мероприятии участвовали украинкие бизнесмены. Несморя на то, что после посещения полуострова их фамилии внесли в списки «Миротворца», в этом году они также подтвердили свое присутствие на форуме.

Кроме того, на сессию 2019 года также были приглашены депутаты Верховной Рады . Однако те высказали опасение, что за посещение Крыма их ждут нападки со стороны СБУ и националистов. Кроме того, существует риск попасть в список «Миротворца» и создать проблемы для своей семьи.

Украинские парламентарии также сочли разумным отложить рассмотрение вопроса о посещении ЯМЭФ в связи с предстоящими выборами президента в стране.