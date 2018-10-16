В Великобритании пенсионерам усилят защиту

В Британии подготовлен законопроект, который призван предоставить дополнительную защиту слабым и уязвимым пожилым людям от словесных, физических и других злоупотреблений.

Отныне любое деяние, совершенное в отношении пенсионеров, будет трактоваться как "преступление на почве ненависти". Это придаст характер неотвратимого уголовного наказания насильникам, ужесточая тюремные сроки для них. В Британии пожилым считается человек в возрасте от 60 лет.

На этот шаг британские власти пошли в связи с резким ростом насилия в отношении пожилых людей. В 2017 году в Альбионе, как пишет "Дейли мейл", было зафиксировано около миллиона подобных правонарушений, включая оскорбление и унижение пенсионеров, однако уголовные дела были доведены до суда только в 2856 случаях. Стало быть, менее чем в одном случае из трехсот дело, благодаря стараниям адвокатов, из-за несовершенства правовой базы, а зачастую и от отказа правоохранителей регистрировать заявления пожилых людей, закончилось уголовным наказанием. Сейчас все подобные случаи будут находиться под контролем британской Комиссии по правовым вопросам, официального консультативного органа по правовой реформе страны.

"Честно говоря, такой шаг давно назрел. Пожилыми людьми пренебрегают, и в их отношении происходят случаи физического, финансового, психологического и сексуального насилия по всей стране каждый день, как в пансионах и на улице, так и в собственных домах, — полагает Гэри Фитцджеральд, исполнительный директор ассоциации помощи пенсионерам, ставших жертвами насилия. — Число обвинительных приговоров за эти преступления крошечное, и даже когда кто-то признан виновным, они часто отделываются ничтожными штрафами, а власти ничего не делают, чтобы задержать потенциальных нарушителей".