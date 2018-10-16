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В Польше уничтожат еще один памятник советским солдатам
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В Польше уничтожат еще один памятник советским солдатам 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Власти Варшавы готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. Об этом сообщает РИА Новости.
В мэрии польской столицы заявили, что памятник демонтируют до конца октября, а его элементы передадут музею «Проклятых солдат», посвященному антикоммунистическому сопротивлению.
16 октября памятник обнесли забором. По сообщению агентства, люди, гуляющие в парке, о предстоящем сносе памятника высказываются в основном негативно. К забору принесли цветы и зажженные лампады.
Мемориал воздвигли в 1946 году на месте братской могилы 26 советских солдат. В 1968 году останки красноармейцев перезахоронили, а памятник перенесли на другое место в том же парке.
Всего в Польше в рамках запрета пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя снесут более 450 советских памятников. 230 из них — памятники солдатам Красной армии. Запрет, вступивший в силу осенью 2017 года, не коснется кладбищ и мест захоронений.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Польша «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников. Как сообщает РИА Новости, Лавров также считает, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».
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