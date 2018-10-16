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Помпео обсудит в Турции ситуацию в Сирии
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Помпео в ходе визита в Турцию обсудит ситуацию в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Mark J. Terrill
Госсекретарь США Майк Помпео нанесет в среду рабочий визит в Турцию и обсудит в ходе переговоров ситуацию в Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого МИД.
"Госсекретарь США Майк Помпео совершит рабочий визит в нашу страну 17 октября. В ходе встречи с нашим министром будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, прежде всего, Сирия", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что одной из тем его переговоров с Помпео будет дело пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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