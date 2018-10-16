Россиян арестовали за киберпреступление в Чехии

Чешская полиция арестовала восемь человек за незаконное вмешательство в систему выдачи видов на жительство. Граждане России Вьетнама частично нарушили работу Министерства иностранных дел Чехии

«Среди них граждане России и Вьетнама. Сотрудники правоохранительных органов задержали их 18 сентября, однако об этом стало известно только сегодня», — сообщило издание Aktualne.cz.

По версии следствия, задержанные заработали благодаря своей деятельности сотни миллионов крон. Четверо из арестованных обвиняются ещё и в отмывании денег, полученных преступным путем. В расследовании задействованы вьетнамские правоохранительные органы, об участии российских не сообщается. Издание также не уточняет, сколько конкретно граждан России среди арестованных.

Ранее News.ru писал, что государства, которые обвиняют Россию в хакерских атаках, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, скоро извинятся за то, что пытались спровоцировать Москву.