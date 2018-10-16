Как Саудовская Аравия признает убийство оппозиционера

Эр-Рияд готов признать убийство журналиста в саудовском посольстве

Власти Саудовской Аравии признают смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Источники телеканала CNN сообщили, что Эр-Рияд объявит о непреднамеренной смерти Хашукджи во время допроса. При этом власти королевства признают, что планировали задержать и привезти журналиста в Саудовскую Аравию. Всех ответственных за гибель журналиста Эр-Рияд пообещает наказать со всей строгостью, отмечают собеседники телеканала.

Саудовская Аравия предоставит доказательства смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, который пропал после посещения генконсульства королевства в Стамбуле . Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Эр-Рияд подготовил доклад, в котором представит итоги расследования исчезновения журналиста. Согласно полученной CNN информации, смерть Хашукджи случилась в результате «допроса, который пошел не по плану». Изначально планировалось задержать и доставить журналиста в Саудовскую Аравию.

Один из источников CNN предположил, что в докладе будет сказано о «непрозрачной» операции, а также будет объявлено, что виновных привлекут к ответственности.

Другой источник телеканала отметил, что доклад еще не готов к публикации, и его содержание может измениться.

Тем временем, телеканал Al Jazeera сообщил, что генпрокуратура Турции имеет доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии. По данным издания, сообщения об убийстве Хашукджи официально подтверждены.

Джамаль Хашукджи — корреспондент одной из крупнейших американских газет The Washington Post . В своей работе он неоднократно подвергал критике власти Саудовской Аравии. В связи с этим его исчезновение после посещения генконсульства страны вызвало общественный резонанс.

Известно, что журналист отправился туда 2 октября, чтобы официально оформить развод со своей супругой, проживающей в Саудовской Аравии. Власти королевства сообщали, что Хашукджи покинул территорию посольства в тот же день. Однако никаких свидетельств этому они не привели. Кроме того, возле посольства журналиста ждала невеста, которая сообщила, что он не выходил из здания. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда мужчина вошел в консульство. После этого его никто не видел.

Этот инцидент спровоцировал дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и странами Запада. В британской прессе появилась информация, что Лондон готовит санкционный список сотрудников силовых и правительственных ведомств Саудовской Аравии на фоне исчезновения журналиста.

Американская сторона также не могла проигнорировать инцидент: 22 сенатора США направили президенту Дональду Трампу официальное письмо, в котором подняли вопрос о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии. Американские политики не исключают, что против королевства могут быть введены санкции и, в частности, применен «закон Магнитского» — документ, подразумевающий применение санкций против властей той или иной страны в случае нарушения, по версии Вашингтона, ее властями прав человека.

Кроме того, сенатор Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию из США из-за убийства Хашукджи. Сам же американский президент подчеркнул, что «сурово накажет» власти Саудовской Аравии, если убийство Хашукджи в здании дипмисии подтвердится. Ранее он высказывал предположение, что на Джамаля Хашукджи могли напасть «обычные убийцы». Также Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста. Он отметил, что тот факт, что Хашукджи был репортером, сделал это преступление «действительно ужасным и отвратительным».

В свою очередь, представитель Эр-Рияда заявил, что угрозы возможных санкций, политического давления и ложных обвинений не скажутся на статусе Саудовской Аравии, которая занимает ведущее место в арабском мире.

«Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», — подчеркнул он.

Тем временем, конгрессмен-республиканец от штата Флорида Франсис Руни в эфире телеканала Fox News призвал США придерживаться тех же принципов в отношении Эр-Рияда, которых Вашингтон придерживался в отношении Ирана и России.

В Саудовской Аравии заявили, что Россия может воспользоваться нынешним раскладом. Как пишет Washington Examiner, в случае если США введут санкций против Эр-Рияда в связи с исчезновением Хашукджи, королевство может разрешить России открыть в стране военную базу.