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В ухе вьетнамца сделали необычную находку
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Вьетнамец вырастил грибы в ухе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Во Вьетнаме пациент пожаловался на боль в ухе, и врач обнаружил у него в ушном канале грибы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пожелавший остаться неизвестным пациент пришел в больницу неподалеку от города Ханой с жалобами на зуд и боль в ухе. Врач обнаружил на ушной раковине черные споры, а отоскопия показала, что там вырос «целый лес» из грибков. По словам доктора, если бы пациент обратился за помощью чуть позже, грибок мог бы разрастись и разрушить его ухо.
Hai Duong Hospital
Британский врач-отоларинголог Дэвид Баулдер (David Bowdler) по просьбе Daily Mail изучил детали случая. Он предположил, что вторичная инфекция развилась из-за неправильного лечения другого бактериального ушного заболевания. Доктор заявил, что пациент страдает отомикозом, а возбудителем заболевания стал грибок Аспергилл черный. По словам Баудлера, вылечить инфекцию можно ушными каплями и вакуумной чисткой ушей.
В запущенных случаях отомикоз может привести к ухудшению слуха. Заболевание чаще развивается в тропических странах, так как влажный климат способствует росту грибка. Инфекцию может спровоцировать также нехватка ушной серы, очищающей канал.
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