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Россияне ответили на угрозы Порошенко
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Россияне ответили на угрозы Порошенко шутками про алкоголь 

Рамблер 1 час назад
Интернет-пользователи прокомментировали заявление украинского президента Петра Порошенко, пообещавшего, что Россия поплатится, если решит нанести авиаудар по Украине.
Как ранее заявил Порошенко, учения НАТО «Чистое Небо-2018» (СlearSky-2018) проводятся на Украине, чтобы показать России, что «цена будет очень высокой». «Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле!» — подчеркнул он.
Пользователи Twitter отреагировали на это шутками и фотожабами.
Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине
«Может уже и на работу не ходить, сидеть дома и бояться?!» — написала @zoya_af (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Цена будет не выше цены горилки, которую ты лакаешь», — заявил @SergeySergei.
«<…> На самом деле было так: «Порошенко рассказал миру о невероятных мощах украинской авиации, которые УПЦ скоро канонизирует», — добавил @sanitar1978.
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