Россияне ответили на угрозы Порошенко шутками про алкоголь

Как ранее заявил Порошенко, учения НАТО «Чистое Небо-2018» (СlearSky-2018) проводятся на Украине, чтобы показать России, что «цена будет очень высокой». «Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле!» — подчеркнул он.

Пользователи Twitter отреагировали на это шутками и фотожабами.

«Может уже и на работу не ходить, сидеть дома и бояться?!» — написала @zoya_af (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации pic.twitter.com/BKQQv73CRg— Муха Хиллари (@MuhaHillary) October 16, 2018 «Цена будет не выше цены горилки, которую ты лакаешь», — заявил @SergeySergei.

«<…> На самом деле было так: «Порошенко рассказал миру о невероятных мощах украинской авиации, которые УПЦ скоро канонизирует», — добавил @sanitar1978.