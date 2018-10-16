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Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине
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Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская авиация совершает налеты на территорию страны. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя совместные военные маневры с государствами-членами НАТО «Чистое небо — 2018».
«Учения нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — отметил украинский лидер, не уточнив, где и когда якобы совершались авиаудары.
Он подчеркнул, что Киев не «спрашивает у России, что мы должны делать на своей земле».
«Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши американские партнеры и партнеры по НАТО», — заявил Порошенко.
Учения «Чистое небо — 2018» начались на Украине 8 октября, сообщает УНИАН. В 12-дневных маневрах принимают участие девять стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина.
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