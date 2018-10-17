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Киев признал переговоры по Донбассу тупиковыми
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Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи

Киев признал переговоры по Донбассу тупиковыми 

Lenta.ru + ещё 15 25 минут назад
Фото: Fox News
Переговоры в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, проходящие в Минске, заходят в тупик из-за позиции России. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александр Моцик, передает «Интерфакс».
«Прошел 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к безвыходной, и все из-за позиции РФ, (…) которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путем, а желает заморозить ту ситуацию, которая там [в Донбассе] есть», — сказал он.
Моцик подчеркнул, что Украине не удалось убедить российскую сторону отменить проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые Киев считает незаконными.
«Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября», — признался Моцик.
Также, по его словам, Россия не соглашается на проведение в этом году встречи глав Германии, Франции, Украины и РФ для обсуждения путей урегулирования конфликта в Донбассе.
«На последнем заседании [ТКГ] и перед тем на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырех стран не удалось договориться о проведении саммита до конца этого года. Время еще есть, но время летит быстро», — цитирует Моцика «Укринформ». Последняя встреча в этом формате состоялась в 2016 году.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.
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