Ещё
Австралия может признать Иерусалим столицей Израиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралия может признать Иерусалима столицей Израиля 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Австралия рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства, сообщила пресс-служба главы израильского правительства по итогам его разговора с австралийским коллегой.
Если такие решения будут приняты, то Австралия присоединится к США и Гватемале, которые, единственные среди мирового сообщества, уже разместили посольства в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы.
"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня говорил по телефону с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном, который сообщил, что рассматривает возможность официального признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства Австралии", — говорится в сообщении.
"Нетаньяху поблагодарил собеседника за его слова", — отмечает пресс-служба главы израильского правительства.
Остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.
Последние новости
В Чехии рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы Раскол православия: Лукашенко сделал заявление Чиновница разозлила "главного человека" в России и потеряла все
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ выдвинула условие Константинополю667
В Сети сообщили о смерти Шуры53
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра192
Умер Сергей Овсянников31
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина160
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение