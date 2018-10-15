В посольстве озвучили правила поведения для Ассанжа

В посольстве Эквадора в Британии озвучили правила поведения для Ассанжа

В посольстве Эквадора Великобритании составили для Джулиана Ассанжа специальный регламент поведения.

Текст правил опубликовал портал Codigo Vidrio. Отмечается, что документ, состоящий из девяти страниц, вступил в силу в субботу, 13 октября.

Как уточняется в тексте, Ассанж в том числе может выходить в интернет только через сеть Wi-Fi посольства, а также совершать звонки подобным образом.

Одновременно к нему могут прийти не более трёх человек, которые заранее должны подать соответствующий запрос в дипмиссию.

Ассанж также не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела иностранных государств.

Посольство Эквадора больше не намерено оплачивать счета Ассанжа за питание, медицинские услуги, прачечную и прочие расходы.

Неисполнение правил, как отмечается, может повлечь прекращение статуса беженца.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.