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В посольстве озвучили правила поведения для Ассанжа
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В посольстве Эквадора в Британии озвучили правила поведения для Ассанжа 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
В посольстве Эквадора в Великобритании составили для Джулиана Ассанжа специальный регламент поведения.
Текст правил опубликовал портал Codigo Vidrio. Отмечается, что документ, состоящий из девяти страниц, вступил в силу в субботу, 13 октября.
Как уточняется в тексте, Ассанж в том числе может выходить в интернет только через сеть Wi-Fi посольства, а также совершать звонки подобным образом.
Одновременно к нему могут прийти не более трёх человек, которые заранее должны подать соответствующий запрос в дипмиссию.
Ассанж также не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела иностранных государств.
Посольство Эквадора больше не намерено оплачивать счета Ассанжа за питание, медицинские услуги, прачечную и прочие расходы.
Неисполнение правил, как отмечается, может повлечь прекращение статуса беженца.
Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.
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