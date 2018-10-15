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В Сирии боевики ИГ* взяли в плен 700 человек
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В Сирии боевики ИГ* взяли в плен 700 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ар
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* 13 октября напали на лагерь беженцев в сирийском районе Эль-Бахра и захватили в плен 130 семей численностью 700 человек, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ* 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек", — заявил Савченко.
Он добавил, что похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве "живого щита" для прикрытия боевиков от возможного наступления "Сирийских демократических сил".
Савченко подчеркнул, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Запрещённая в России террористическая организация
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