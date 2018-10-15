Проблемы «Газпрома», награда для Пака и другие события дня

“Однозначно”: Песков ответил Жириновскому
ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в том, что отечественные системы ПВО — лучшие в мире. При этом представитель Кремля отказался говорить о системах, стоящих на вооружении.
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергея Гайсина орденом Александра Невского и главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На Киселева подали в суд из-за виллы в Крыму
Автор статьи о крымской вилле Дмитрия Киселева подал на журналиста в суд, сообщает «Ридус».
У «Газпрома» появились проблемы с «Силой Сибири»
«Газпром» признал несостоявшимися пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 47,416 млрд руб. из-за отсутствия поданных заявок, говорится в материалах компании.
Экономист рассказал о «долларе за 500»
Отказ России от доллара приведет к росту его стоимости на черном рынке до 500 рублей. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари».
Названа причина ЧП на московской парковке
Автомобиль упал со второго этажа парковки торгового центра «Горбушкин двор» из-за ошибки сотрудника местной автомойки.
Россиян предупредили о новом резком росте цен на бензин
В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов говорится, что к очередному скачку цен на автомобильное топливо может привести повышение акцизов.
Украина не пустила россиянок в Крым
Украинские пограничники не пропустили в Крым двух гражданок России, сообщает в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Названа стоимость дороги к Крымскому мосту
Правительство выделит на модернизацию и расширение дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту 86,4 миллиарда рублей.
Мутко возвращается в футбол
На сайте Российского футбольного союза (РФС) обновили информацию руководства организацией. В качестве президента указан Виталий Мутко.