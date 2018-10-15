США намерены заключить новый договор с Ираном

США готовы на "очень многое" в обмен на заключение нового договора с Ираном , который бы учитывал все озабоченности Вашингтона, в том числе в вопросах ракетной программы Тегерана , заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук

"Мы решили покинуть сделку (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), потому что Иран не заслужил доверия международного сообщества, вынесение ракетной программы Ирана за скобки ядерного соглашения было большой ошибкой", — сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

Поэтому, по его словам, новая сделка, которую Вашингтон хочет заключить с Ираном, должна будет учитывать все озабоченности.

"США готовы сделать очень многое в обмен на новое соглашение с Ираном, но мы считаем, что это должен быть договор. Потому что, по нашему мнению, СВПД должен был быть представлен конгрессу как договор, договор о нераспространении. Мы работаем очень плотно с нашими партнерами на Ближнем Востоке в поиске такого соглашения, которое бы реагировало на все действия Ирана, чтобы ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стала гораздо лучше", — сказал Хук.

Он подчеркнул, что "угроза ракетной программы Ирана становится все более опасной — в Йемене, Ираке, Сирии".

"И если мы не будем делать больше для сдерживания иранского влияния на Ближнем Востоке, то столкнемся с риском регионального конфликта", — добавил Хук.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Ранее Хук заявлял, что США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны.