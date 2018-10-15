Трамп поручил Помпео отправляться в Эр-Рияд

Трамп поручил Помпео немедленно отправляться в Эр-Рияд

По словам Трампа, король отрицает, что знает что-нибудь о том, что могло произойти с этим гражданином Саудовской Аравии. В настоящее время Эр-Рияд и Анкара тесно сотрудничают, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

"Я немедленно отравляю нашего госсекретаря Майка Помпео на встречу с королем!" — заявил Трамп.

Ранее Саудовская Аравия поблагодарила ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, за "воздержание от скоропалительных выводов" по делу о расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.