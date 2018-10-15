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Трамп поручил Помпео отправляться в Эр-Рияд
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Трамп поручил Помпео немедленно отправляться в Эр-Рияд 

Газета.Ru + ещё 18 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в котором речь шла об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам Трампа, король отрицает, что знает что-нибудь о том, что могло произойти с этим гражданином Саудовской Аравии. В настоящее время Эр-Рияд и Анкара тесно сотрудничают, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
"Я немедленно отравляю нашего госсекретаря Майка Помпео на встречу с королем!" — заявил Трамп.
Ранее Саудовская Аравия поблагодарила ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, за "воздержание от скоропалительных выводов" по делу о расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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