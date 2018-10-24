Трамп заявил о террористах среди мигрантов

Трамп убеждён, что в «караване» мигрантов есть террористы ИГ

Об этом он рассказал журналистам, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, он обсудил вопрос мигрантов с сотрудниками пограничной службы.

«И они сказали мне, что в течение года, в течение многих лет они задерживали много людей с Ближнего Востока, они задерживали (террористов. — RT) ИГ, очень много разных людей, как плохих, так и хороших», — цитирует президента ТАСС.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании движущегося в сторону Соединённых Штатов «каравана мигрантов».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.