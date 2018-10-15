Болгария покинула «Евровидение»

Болгария отказалась от «Евровидении-2019»

Представитель Болгарии не будет участвовать в «Евровидении-2019» из-за плана национального канала по оптимизации расходов. Об этом сообщает «Болгарское национальное телевидение».

Представители БНТ пояснили, что последние два года именно телекомпания организовывала участие болгарских музыкантов в конкурсе при финансовой поддержке партнеров.

Однако стоимость подготовки болгарского участника, создание и продюсирование песни, постановка номера, съемки клипа и прочие расходы «намного перевешивают разумные издержки, которые может позволить себе общественное телевидение».

В дополнение к тратам на подготовку своего артиста страны-участницы также берут на себя часть расходов на проведение конкурса, отметили в БНТ.

Может ли другой болгарский телеканал или организация взять на себя расходы по участию в «Евровидении», не уточняется.

Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нетта с песней, исполнившая песню Toy, поэтому право провести следующий конкурс получил Израиль.

В 2019 году «Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.