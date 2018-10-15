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Иран решил спасти мир от «новых Гитлеров»
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Министр обороны Ирана: противостояние политике США спасет мир от «новых Гитлеров» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
Министр обороны Ирана Амир Хатами считает, что необходимо противостоять политике США, иначе могут появиться "новые Гитлеры". Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.
"Если мы не дадим отпор бандитской политике США, то станем свидетелями появления новых Гитлеров", — сказал Хатами.
Он подчеркнул, что "Иран продемонстрировал приверженность международным договоренностям, но Вашингтон недоволен независимой позицией Тегерана, вводит против него санкции и даже препятствует импорту лекарств".
По словам министра, "Иран показал стремление решить проблемы, связанные с распространением ядерных технологий", в то время как США "растоптали международный договор".
"Мир должен принять ответные меры против угнетателей", — добавил он.
В мае США объявили о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций, включая ограничения на импорт фармацевтической продукции в Иран, начала действовать в ночь на 7 августа.
3 октября Международный суд ООН огласил свое решение, частично удовлетворив ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами. Согласно решению, Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию Ирана лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запасных частей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации.
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