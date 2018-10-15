Иран решил спасти мир от «новых Гитлеров»

Министр обороны Ирана: противостояние политике США спасет мир от «новых Гитлеров»

Министр обороны Ирана Амир Хатами считает, что необходимо противостоять политике США , иначе могут появиться "новые Гитлеры". Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.

"Если мы не дадим отпор бандитской политике США, то станем свидетелями появления новых Гитлеров", — сказал Хатами.

Он подчеркнул, что "Иран продемонстрировал приверженность международным договоренностям, но Вашингтон недоволен независимой позицией Тегерана , вводит против него санкции и даже препятствует импорту лекарств".

По словам министра, "Иран показал стремление решить проблемы, связанные с распространением ядерных технологий", в то время как США "растоптали международный договор".

"Мир должен принять ответные меры против угнетателей", — добавил он.

В мае США объявили о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС . Часть американских санкций, включая ограничения на импорт фармацевтической продукции в Иран, начала действовать в ночь на 7 августа.