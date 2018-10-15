Лукашенко высказался о конфликте церквей

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Лукашенко заявил, что в Минске выступают против раскола православия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске болезненно относятся к происходящим в православии событиям и выступают против его раскола.
Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.
"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол — это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
По его словам, в Белоруссии "очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в православии".
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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