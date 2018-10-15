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В США продолжилась дискриминация RT
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RT исключили из двух сетей вещания в США 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: RT
Телеканал RT исключили из двух сетей вещания в Соединённых Штатах — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и ComCast Chicago — зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.
Оператор кабельного телевидения Spectrum (входит в Charter Communications) с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. На вопрос канала о причине решения, оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно.
«RT не удалось подтвердить информацию об «изменении стратегии» Charter Communications через источники в телеиндустрии США. Насколько нам известно, компания не разрывала контракты с другими телеканалами по этой причине. Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют нашу работу», — прокомментировала ситуацию заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
В свою очередь, ComCast Chicago заявил о намерении не продлевать договор о вещании RT с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области национальной обороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российским правительством.
RT остаётся в США на других платформах.
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