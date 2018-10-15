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Мать пилота MH-17 потребовала объяснений у властей Малайзии
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Мать пилота MH-17 потребовала объяснений у властей Малайзии 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мать второго пилота сбитого над Донбассом «Боинга» потребовала от властей Малайзии объяснить непризнание вины России в крушении самолета. Об этом сообщает Free Malaysia Today.
«Боинг 777» «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» летом 2014 года.
Для выяснения виновников произошедшего была создана Международная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. В результате в JIT пришли к выводу, что лайнер был сбит из «Бука», стоявшего на вооружении армии России.
Тем не менее после обнародования результатов расследования министр транспорта Малайзии счел вину России недоказанной.
По словам Нории Дауд, матери второго пилота рейса MH-17 Ахмада Хакими Ханапи, власти Малайзии так и не объяснили семьям погибших в катастрофе людей, почему не признают вину России.
«Надеемся, что объяснят, ведь мы хотим знать правду», — сообщила она.
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