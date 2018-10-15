Трамп поверил в причастие Путина к отравлениям

Трамп поверил пропаганде о якобы причастности Путина к отравлениям

У Трампа спросили, считает ли он, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям.

Трамп ответил: «Да, вероятно, имеет». Когда его попросили уточнить слово «вероятно»,

Трамп заявил: «Вероятно! Но я полагаюсь на них, это не в нашей стране».

При этом он не пояснил, на что полагается и какой информацией руководствуется, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS

Напомним, Великобритания проводит антироссийскую кампанию, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что Россия осуществляет на британской территории операции по устранению сбежавших на Запад предателей и преступников.