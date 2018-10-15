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Трамп поверил в причастие Путина к отравлениям
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Трамп поверил пропаганде о якобы причастности Путина к отравлениям 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава российского государства Владимир Путин, «вероятно», имеет отношение к безосновательно приписываемым Москве убийствам и отравлениям.
У Трампа спросили, считает ли он, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям.
Трамп ответил: «Да, вероятно, имеет». Когда его попросили уточнить слово «вероятно»,
Трамп заявил: «Вероятно! Но я полагаюсь на них, это не в нашей стране».
При этом он не пояснил, на что полагается и какой информацией руководствуется, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Напомним, Великобритания проводит антироссийскую кампанию, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что Россия осуществляет на британской территории операции по устранению сбежавших на Запад предателей и преступников.
При этом Лондон не предоставляет никаких доказательств, используя в качестве аргумента формулу highly likely («весьма вероятно»). Утверждается, что только у России были мотивы для ряда убийств, хотя с тем же успехом гибель россиян может быть операцией британских спецслужб. При этом, по некоторым сведениям, пострадавший якобы от действий российских спецслужб Сергей Скрипаль отказывался верить в причастность Москвы к покушению на него.
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