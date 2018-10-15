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Нидерланды обвинили Россию в провокациях
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Голландский генерал: Россия пытается спровоцировать морпехов НАТО за Полярным кругом 

РИА Новости + ещё 16 37 минут назад
Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.
По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к проводимым войсками альянса маневрам.
"Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, вы наблюдали гораздо больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия", — заявил Макмурти газете Telegraph, добавив, что российский флот якобы подходил к месту проведения учений гораздо ближе, чем обычно.
По его мнению, российские самолеты также пролетают очень близко от кораблей НАТО лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому, генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".
Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.
Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.
Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture.
Он добавил, что основной район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.
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