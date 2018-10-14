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Моряк задержанного в Крыму судна возвращается на Украину
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Моряк задержанного в Крыму судна возвращается на Украину 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что член экипажа задержанного в Крыму украинского судна ЯМК-0041 Геннадий Отычко, у которого умерла мать, возвращается на родину, его встретят представители украинского уполномоченного по правам человека.
Ранее Денисова потребовала от РФ отпустить Отычко на родину из-за смерти матери. Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест. Денисова отмечала, что моряк с судна не может выехать из Крыма на похороны матери, так как у него забрали загранпаспорт.
"Мы знаем, что сейчас Отычко едет в Армянск. Границу с Крымом он будет переходить в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". Там его ждут и в дальнейшем будут сопровождать мои представители", — написала Денисова на странице в соцсети Facebook.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.
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