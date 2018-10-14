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Дуда: мы обязаны нести миру правду о холокосте
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Дуда указал на обязанность поляков нести правду о холокосте 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/Reuters
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на месте бывшего концентрационного лагеря Собибор заявил, что поляки должны рассказывать мировому сообществу правду о холокосте. Слова президента передает РИА "Новости".
Говоря о месте, где находился Собибор, Дуда заявил, что здесь происходили как "страшное преступление", так и "героическое сопротивление".
"Мы, поляки, считаем своей обязанностью нести миру правду о холокосте", — отметил Дуда.
Польский президент подчеркнул, что восстание в Собиборе не только позволило освободиться 300 узникам, но также показало, что преступники не останутся без наказания.
Среди прочих официальных лиц памятное мероприятие посетил посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее Дуда отменил уголовное наказание за обвинение Польши в холокосте.
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