Дуда: мы обязаны нести миру правду о холокосте

Дуда указал на обязанность поляков нести правду о холокосте

Говоря о месте, где находился Собибор, Дуда заявил, что здесь происходили как "страшное преступление", так и "героическое сопротивление".

"Мы, поляки, считаем своей обязанностью нести миру правду о холокосте", — отметил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что восстание в Собиборе не только позволило освободиться 300 узникам, но также показало, что преступники не останутся без наказания.

Среди прочих официальных лиц памятное мероприятие посетил посол России в Польше Сергей Андреев

Ранее Дуда отменил уголовное наказание за обвинение Польши в холокосте.