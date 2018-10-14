Санкции без доказательств: Европа готовит новый пакет

Главы МИД стран ЕС утвердят план новых санкций против России

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза на переговорах 15 октября в Люксембурге официально утвердят новые санкции против России — в связи с применением химического оружия в Сирии, а также атаки нервно-паралитическим средством «Новичок» в Солсбери, приводит РИА «Новости» пресс-релиз британского МИД.

В Сирии же, как утверждают западные страны, был проведен ряд химатак на мирных жителей. И в этом Запад винит войска президента страны Башара Асада , а Россию подозревают в «покрывании» этих инцидентов.

Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант в Люксембурге встретится с коллегами из Польши Румынии и поблагодарил их за «поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия».

«Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока.

Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории», — заявил дипломат.

Британский министр, как ожидается, также заявит о необходимости ускорить обсуждение введения санкционного режима в связи с кибератаками на Организацию по запрещению химического оружия , в которых ЕС также обвиняет российских специалистов.

Стоит отметить, что неделю назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС поддерживать отношения с Россией ради общей безопасности. При этом, по его словам, хакерские атаки на ОЗХО не должны стать поводом для ухудшения отношений, передает ФАН.

По словам европолитика, несмотря на недовольство некоторых стран политикой России, ЕС нужно сохранять диалог с Россией ради общей архитектуры безопасности и действовать совместно.

«Хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах, но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие», — заявил Юнкер в интервью газете Der Standard.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль же сообщала, что ЕС не обсуждал возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации с «кибератакой» на ОЗХО.

Кнайсль провела переговоры со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком в Вене. По итогам встречи глава МИД Австрии заявила, что вопрос о возможном введении санкции в отношении России за «хакерскую атаку» на ОЗХО не поднимался на Совете глав МИД ЕС.

Она напомнила также, что если этот вопрос встанет на повестку дня, то для его одобрения потребуется консенсус всех государств-членов ЕС.

В ответ на происходящее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения Москвы в кибератаках на ОЗХО является отвлекающим маневром.

Политик также рассказал, что российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, не предоставив никаких доказательств.

«А на вопрос посла «где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?» было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны», — сказал российский дипломат.

Как считает министр, действия Нидерландов в отношении России — пример «мегафонной дипломатии». С помощью этих громких обвинений страна пытается отвлечь внимание общественности от действительно важных проблем, которые будут затронуты на заседании Совета Европы 18 октября.

«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — заметил глава российского ведомства.

Месяцем ранее ЕС принял решение о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении России. Среди ограничительных мер — замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Под санкции попадают 155 граждан РФ и 44 компании, передает НСН.