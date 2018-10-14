Ещё
Бездомных Парижа хотят поселить во Дворце Республики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Парижа предложила разместить бездомных в городской ратуше 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Stephane De Sakutin
Мэр Парижа Анн Идальго предложила разместить бездомных на период холодов в Отель-де-Виле, где находятся парижские муниципальные органы власти.
"Я даю тревожный сигнал. Мы все должны закатать рукава", — заявила Идальго в интервью изданию Journal du Dimanche. По данным парижского градоначальника, порядка трем тысяч бездомных не хватает мест для размещения, в связи с чем Идальго призывает к "всеобщей мобилизации".
"В ожидании начала работ, можно использовать свободные здания. Мы также предоставим муниципальные центры", — сказала мэр Парижа. В частности, Идальго сообщила, что с конца ноября бездомные женщины на ночь смогут оставаться в Отель-де-Виле.
"Отель-де-Виль в Париже должен стать примером, показать, что возможно приютить бездомных повсюду, в том числе во Дворце Республики", — добавила она.
Прошлой зимой во Франции от холода умерли четыре человека. Тогда парижские чиновники решили целую ночь спать на улице, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с людьми на борту рухнул в океан
Трамп признал отставание от России11
Европа запланировала новые санкции32
Уничтожение «Абрамса» попало на видео82
В центре Москвы похитили девушку90
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение