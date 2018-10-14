Бездомных Парижа хотят поселить во Дворце Республики

Мэр Парижа предложила разместить бездомных в городской ратуше

Мэр Парижа Анн Идальго предложила разместить бездомных на период холодов в Отель-де-Виле, где находятся парижские муниципальные органы власти.

"Я даю тревожный сигнал. Мы все должны закатать рукава", — заявила Идальго в интервью изданию Journal du Dimanche. По данным парижского градоначальника, порядка трем тысяч бездомных не хватает мест для размещения, в связи с чем Идальго призывает к "всеобщей мобилизации".

"В ожидании начала работ, можно использовать свободные здания. Мы также предоставим муниципальные центры", — сказала мэр Парижа. В частности, Идальго сообщила, что с конца ноября бездомные женщины на ночь смогут оставаться в Отель-де-Виле.

"Отель-де-Виль в Париже должен стать примером, показать, что возможно приютить бездомных повсюду, в том числе во Дворце Республики", — добавила она.

Прошлой зимой во Франции от холода умерли четыре человека. Тогда парижские чиновники решили целую ночь спать на улице, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.