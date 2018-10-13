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В Польше разогнали противников «Марша равенства»
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В Польше полиция разогнала противников «Марша равенства» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider
Польская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку для разгона контрманифестации в Люблине, сообщает радиостанция RMF FM.
В субботу в Люблине проходил "Марш равенства", в котором участвовали около тысячи человек, в том числе большое количество лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Местные власти не разрешили проведение марша, но организаторы не подчинились. Несколько сотен противников марша пытались не дать его провести и заблокировать движение колонны.
"Попытка заблокировать марш произошла на пересечении улиц Любартовской и Свентодуской. Полиция призывала блокирующих разойтись, потому что собрание в этом месте является незаконным. Противники марша не послушали, выкрикивали в сторону участников марша: "Мальчик, девочка, нормальная семья", "Семья — фундамент цивилизации", "Гомосексуалистов в два раза чаще осуждают за сексуальные преступления, гомосексуалисты в четыре раза чаще совершали убийства", — говорится в сообщении.
"Полиция использовала звуковые гранаты, слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы остановить блокирование марша. В сторону полицейских полетели камни и крики "зомби!", а также сквернословие", — сообщает радиостанция.
Маршрут марша пришлось изменить.
В результате столкновений полиция задержала несколько десятков человек. Они предстанут перед судом.
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