В Польше разогнали противников «Марша равенства»

В Польше полиция разогнала противников «Марша равенства»

Польская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку для разгона контрманифестации в Люблине, сообщает радиостанция RMF FM.

В субботу в Люблине проходил "Марш равенства", в котором участвовали около тысячи человек, в том числе большое количество лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Местные власти не разрешили проведение марша, но организаторы не подчинились. Несколько сотен противников марша пытались не дать его провести и заблокировать движение колонны.

"Попытка заблокировать марш произошла на пересечении улиц Любартовской и Свентодуской. Полиция призывала блокирующих разойтись, потому что собрание в этом месте является незаконным. Противники марша не послушали, выкрикивали в сторону участников марша: "Мальчик, девочка, нормальная семья", "Семья — фундамент цивилизации", "Гомосексуалистов в два раза чаще осуждают за сексуальные преступления, гомосексуалисты в четыре раза чаще совершали убийства", — говорится в сообщении.

"Полиция использовала звуковые гранаты, слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы остановить блокирование марша. В сторону полицейских полетели камни и крики "зомби!", а также сквернословие", — сообщает радиостанция.

Маршрут марша пришлось изменить.

В результате столкновений полиция задержала несколько десятков человек. Они предстанут перед судом.