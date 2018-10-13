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Террористы в Сирии захватили в заложники десятки семей
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Террористы в Сирии захватили в заложники десятки семей 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Террористы из запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» захватили в заложники 130 семей. Нападение произошло на лагерь беженцев Эль-Бахра на восточном берегу Евфрата в Сирии.
При этом курдские бойцы смогли дать отпор боевикам и защитить остальных беженцев, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя вооружённой коалиции «Силы демократической Сирии» Шувана аль-Хабури.
Как уточняет курдское агентство Firat News, нападение оказалось внезапным из-за песчаной бури, которой воспользовались террористы. При отражении атаки были уничтожены по меньшей мере 20 боевиков.
Лагерь Эль-Бахра расположен в окрестностях города Хаджин. Его пытаются взять под контроль отряды «Сил демократической Сирии» при поддержке ВВС международной коалиции под эгидой США.
Ранее появились сообщения, что во время авиационных ударов по Хаджину коалиция использовала запрещённый белый фосфор. В результате этих действий погибли несколько мирных жителей.
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