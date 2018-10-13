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В ЛНР при обстреле погибли две женщины
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В ЛНР при обстреле со стороны силовиков погибли две женщины 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Две женщины, мать и дочь, погибли в результате обстрела со стороны ВС Украины района железнодорожной станции Марьевка в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"13 октября в 17:45 в результате обстрела из миномета калибром 120 миллиметров с направления Золотое (подконтрольной ВС Украины части населенного пункта — ред.) по Марьевке, погибли две гражданские женщины", — заявил Марочко.
Он уточнил, что погибшие были матерью и дочерью 1971 и 2001 годов рождения. У погибших были многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. По данным Народной милиции, приказы на обстрел населенного пункта отдавал командир 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Циничный обстрел целенаправленно производился по жилому району в вечернее время выходного дня, когда люди находились в своих домах занимаясь домашним хозяйством в канун большого православного праздника", — сказал Марочко.
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