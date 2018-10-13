Запад открестился от обещаний не расширять НАТО

Экс-дипломат напомнил Западу об обещании не расширять НАТО

Запад на переговорах об объединении Германии не брал на себя никаких обязательств не расширять НАТО на восток, заявил в субботу на конференции британский дипломат Роберт Бринкли, которого процитировала представитель альянса.

В феврале 1990 года в ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены.

"Неверно, что НАТО обещала не расширяться во время переговоров в формате "2+4" по воссоединению Германии, говорит бывший британский дипломат Роберт Бринкли, который был там", — сообщила в субботу в своем аккаунте в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Not true that #NATO promised not to enlarge during the 2+4 talks on #German reunification, says ex UK diplomat Robert Brinkley, who was there — the agreement was that a united 🇩🇪 wld join NATO & there wld be no nuclear weapons on territory of ex GDR. #FactCheck pic.twitter.com/UUaOizPrHA— Oana Lungescu (@NATOpress) 13 октября 2018 г.

Бринкли, в 1989-90 годах работавший в Бонне, а позднее служивший послом на Украине, выступал в субботу на конференции в Лондоне "Холодная война: тогда и сейчас".

"Соглашение было о том, что объединенная Германия вступит в НАТО и не будет ядерного оружия на территории бывшей ГДР", — добавила Лунгеску со ссылкой на выступавшего дипломата.