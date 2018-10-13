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Запад открестился от обещаний не расширять НАТО
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Экс-дипломат напомнил Западу об обещании не расширять НАТО 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Запад на переговорах об объединении Германии не брал на себя никаких обязательств не расширять НАТО на восток, заявил в субботу на конференции британский дипломат Роберт Бринкли, которого процитировала представитель альянса.
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В феврале 1990 года в ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены.
"Неверно, что НАТО обещала не расширяться во время переговоров в формате "2+4" по воссоединению Германии, говорит бывший британский дипломат Роберт Бринкли, который был там", — сообщила в субботу в своем аккаунте в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Бринкли, в 1989-90 годах работавший в Бонне, а позднее служивший послом на Украине, выступал в субботу на конференции в Лондоне "Холодная война: тогда и сейчас".
"Соглашение было о том, что объединенная Германия вступит в НАТО и не будет ядерного оружия на территории бывшей ГДР", — добавила Лунгеску со ссылкой на выступавшего дипломата.
Президент и МИД России неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. Так, Владимир Путин в июле заявлял, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, и тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.
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