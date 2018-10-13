Стало известно о тайной поездке Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, менее чем за год до своего отравления ездил в Швейцарию, где информировал местные разведывательные службы. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph, которая опубликовала выдержки из новой книги журналиста Марка Урбана The Skripal Files.
"Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами", — написал автор.
Скрипаль при этом не сказал Урбану об истинных целях своих контактов со швейцарскими спецслужбами, однако, как полагает издание, он мог предоставлять информацию по делу о предполагаемой российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Genеve ранее в сентябре сообщили, что власти Швейцарии заподозрили двух россиян в попытке кибератаки против расположенного в Лозанне европейского представительства WADA. Посольство России в Швейцарии расценило эти публикации как "злонамеренные" и как "очередной антироссийских вброс".
По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.