Стало известно о тайной поездке Скрипаля

Telegraph: Скрипаль в прошлом году ездил в Швейцарию для информирования местных спецслужб

"Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами", — написал автор.

Скрипаль при этом не сказал Урбану об истинных целях своих контактов со швейцарскими спецслужбами, однако, как полагает издание, он мог предоставлять информацию по делу о предполагаемой российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Genеve ранее в сентябре сообщили, что власти Швейцарии заподозрили двух россиян в попытке кибератаки против расположенного в Лозанне европейского представительства WADA. Посольство России в Швейцарии расценило эти публикации как "злонамеренные" и как "очередной антироссийских вброс".

По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.