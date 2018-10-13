Министр обороны Украины подал в отставку, но остался во главе ведомства как гражданский

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку, так как с 1 января 2019 года должность главы ведомства должен занять гражданский человек. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко. "В соответствии с законом о национальной безопасности уже с 1 января следующего года должность министра обороны должен занять гражданский человек, исходя из этого, Степан Полторак подал соответствующий рапорт. Я с очень тяжелым сердцем принял рапорт об увольнении генерала армии Украины Полтарака Степана Тимофеевича с военной службы, — сказал он. — Но, ценя его вклад в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого в становление Нацгвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством в статусе гражданского министра". Сам министр пояснил, что завершает службу в Вооруженных силах Украины и работу во главе ведомства продолжит уже как гражданский.