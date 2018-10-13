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Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана
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Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана 

РИА Новости + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Инаугурация нового мэра Еревана Айка Марутяна прошла в субботу в столице Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Марутян в ходе торжественной церемонии в городской администрации принес присягу, поклявшись честно и добросовестно исполнять полномочия мэра Еревана.
"Обязуюсь заботиться о сохранении и приумножении славы нашей древней столицы, защищать права, законные интересы и собственность муниципалитета, приложить все силы к тому, чтобы оправдать доверие народа, способствовать его материальному и духовному подъему", — отметил мэр армянской столицы. В церемонии приняли участие государственные, общественные деятели, деятели культуры.
Ранее ЦИК Армении утвердил окончательные итоги состоявшихся 23 сентября выборов в горсовет Еревана и распределил мандаты между тремя политическими силами, 57 из 65 мандатов получил альянс премьера страны Никола Пашиняна. Согласно результатам голосования, предвыборный блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая Пашиняном партия "Гражданский договор", победил на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, набрав 81,06% голосов. Возглавляющий партийный список блока комедийный актер Айк Марутян автоматически стал новым мэром столицы. Второе место заняла партия "Процветающая Армения" — 6,95%, лидером которой является крупный предприниматель Гагик Царукян, третье — блок "Свет" (4,99%), который возглавляет министр юстиции Армении Артак Зейналян.
В соответствии с законом о местном самоуправлении, в Ереване мэра избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.
Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после акций протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении.
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