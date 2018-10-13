Помощник Трампа едет к Путину на разговор

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов во взаимоотношениях между странами. Об этом он заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту, опубликованном на его сайте в пятницу.
"Причина для этого [визита] — продолжить диалог, который президент [США Дональд] Трамп и президент [РФ Владимир] Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия", — сказал Болтон.
Он также отметил, что каждый раз во время переговоров с российскими властями затрагивает тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы.
"Каждый раз, когда я встречался с русскими на этой должности, включая президента Путина, когда я посещал Россию для подготовки саммита в Хельсинки, я говорил об этом [вмешательстве], как говорил и президент [Трамп]", — заявил помощник президента США по национальной безопасности.
Болтон рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией — государствами-гарантами сирийского урегулирования. Помощник президента также сообщил, что раз в неделю проводит рабочий завтрак с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Майклом Помпео для обсуждения международной повестки. В частности, во время такой встречи в пятницу утром они обсудили его предстоящий визит в Россию.
Джон Болтон 20 октября отправится в зарубежную поездку, в рамках которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. 3 октября посол США в РФ Джон Хантсман заявил ТАСС, что помощник американского президента по национальной безопасности встретится в Москве во второй половине октября с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и обсудит с ним ситуацию в Сирии и КНДР.