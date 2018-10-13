ЕС дал совет Украине по законопроекту о языке

Евросоюз дал совет Украине по законопроекту о языке

Евросоюз посоветовал Украине подать законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в Венецианскую комиссию для проверки на соответствие международным нормам и обязательствам страны, сообщает в пятницу ТАСС

Брюсселе назвали обязательным условием соответствие нового закона конвенциям Совета Европы , участником которых является украинская сторона.

«Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств«, — говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что при подготовке предложений ко второму чтению Верховная Рада должна провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, в том числе с представителями национальных меньшинств.

4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как единственного государственного. В документе отмечается, что попытки введения на стране официального многоязычия будут приравнены к свержению конституционного строя.

Согласно законопроекту, с 2025 года экзамены и тестирования в школах и вузах будут вестись исключительно на украинском языке. Также проектом закона предлагается учредить должность уполномоченного по защите госязыка, назначаемого и увольняемого с должности правительством, а также предусмотреть в Уголовном кодексе статью за унижение государственного языка.