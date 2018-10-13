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ЕС дал совет Украине по законопроекту о языке
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Евросоюз дал совет Украине по законопроекту о языке 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз посоветовал Украине подать законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в Венецианскую комиссию для проверки на соответствие международным нормам и обязательствам страны, сообщает в пятницу ТАСС.
В Брюсселе назвали обязательным условием соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона.
«Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств«, — говорится в комментарии.
В ЕС отметили, что при подготовке предложений ко второму чтению Верховная Рада должна провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, в том числе с представителями национальных меньшинств.
4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как единственного государственного. В документе отмечается, что попытки введения на стране официального многоязычия будут приравнены к свержению конституционного строя.
Согласно законопроекту, с 2025 года экзамены и тестирования в школах и вузах будут вестись исключительно на украинском языке. Также проектом закона предлагается учредить должность уполномоченного по защите госязыка, назначаемого и увольняемого с должности правительством, а также предусмотреть в Уголовном кодексе статью за унижение государственного языка.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что новым законом о государственном языке Украина продолжает «тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам» и "ограничивает права миллионов граждан".
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