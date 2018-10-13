Livedoor News (Япония): Ким Чен Ын расстреливает людей из зениток?

Сбежавший в Южную Корею бывший зампосла КНДР Великобритании Тхэ Ён Хо в ходе панельной дискуссии, организованной 8 октября депутатом от оппозиционной партии «Свободная Корея» Ким Чже Гёном, заявил, что северокорейские власти приложат все усилия к тому, чтобы Ким Чен Ын избежал ответственности за ущемление прав человека в КНДР:

«Скорее всего в дальнейшем северокорейская дипломатия возьмет курс на то, чтобы расследование нарушений прав человека в КНДР не было связано напрямую с именем Ким Чен Ына. Власти КНДР попытаются сместить акцент с обсуждения в ООН резолюции по правам человека в КНДР на то, чтобы снять ответственность с Кима».

В течение последних 13 лет вплоть до конца прошлого года в ходе Генассамблей ООН принимались резолюции, критиковавшие нарушение прав человека в КНДР. В прошлом году было раскритиковано серьезное и организованное нарушение прав человека в КНДР, а также выражены глубокие опасения в связи с пытками и арестами в КНДР иностранцев, их похищением и казнью без суда и следствия.

В прошлогодней резолюции подчеркивались крайне серьезные опасения, однако акценты были смещены на критику.

Администрации президента РК Мун Джэина и президента США Трампа, ведущие диалог с КНДР, в настоящее время не поднимают проблему нарушения прав человека. Дело в том, что если коснуться этой темы, велик риск того, что денуклеаризация КНДР сойдет на нет.

Тем не менее даже КНДР понимает, что если взаимодействие с международным сообществом расширится, ей не избежать ответственности за нарушения прав человека. В связи с этим, по мнению Тхэ Ён Хо, КНДР попытается сместить акценты: «Серьезные нарушения в области прав человека были в прошлом. Сейчас ситуация улучшается. Ким Чен Ын ответственности не несет».

Тем не менее даже если КНДР начнет действовать именно так, Киму будет непросто уйти от ответственности. Дело в том, что и после прихода Кима к власти в КНДР проводились жестокие публичные казни. Часть из них запечатлена на спутниковых фотографиях. Можно сказать, что они выступают мощным доказательством.

Поскольку людей расстреливали из крупных зениток, которые буквально превращали жертв в фарш, все это было зафиксировано. Ни при Ким Ир Сене, ни при Ким Чен Ире зенитки не использовались во время казней. Кроме того, также есть многочисленные свидетельства различных нарушений прав человека.

В настоящее время президент Мун Джэин пользуется серьезной поддержкой в РК. Велика вероятность, что его преемником станет политик, придерживающийся аналогичного курса. В этом случае скорее всего диалог между Севером и Югом приведет к тому, что проблема нарушения прав человека окажется под сукном.