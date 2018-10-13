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Порошенко объявили палачом в ЛНР
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В ЛНР Порошенко, после призыва стрелять из всех орудий в Донбассе, назвали палачом 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Фото: Reuters
Луганск, 12 октября. В Луганской народной республике прокомментировали призыв президента Украины к ВСУ открывать огонь из всех орудий в Донбассе «для сохранения жизни людей». Как заявил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, это подтверждает агрессивные намерения Киева.
«На этой неделе агрессивную направленность своей страны в отношении мирного населения Донбасса в очередной раз подтвердил главный палач Украины Порошенко», — заявил Филипоненко журналистам.
Филипоненко добавил, что каждый факт обстрела территории республики документируется.
Ранее Порошенко приказал силовикам в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
Политолог Владимир Корнилов заявил RT, что заявление Порошенко не случайно появилось незадолго до президентских выборов. По его мнению, президент Украины пытается представить себя в новом образе, поскольку ранее он мнил себя миротворцем, обещавшим быстро закончить войну при помощи переговоров. По мнению эксперта, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Порошенко, подчеркнул, что это противоречит минским договоренностям. Как сообщала «Газета.ру», он выразил сожаление в связи с нагнетанием Киевом напряженности в Донбассе.
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