Порошенко объявили палачом в ЛНР

В ЛНР Порошенко, после призыва стрелять из всех орудий в Донбассе, назвали палачом

Луганск , 12 октября. В Луганской народной республике прокомментировали призыв президента Украины к ВСУ открывать огонь из всех орудий в Донбассе «для сохранения жизни людей». Как заявил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко , это подтверждает агрессивные намерения Киева. «На этой неделе агрессивную направленность своей страны в отношении мирного населения Донбасса в очередной раз подтвердил главный палач Украины Порошенко», — заявил Филипоненко журналистам. Филипоненко добавил, что каждый факт обстрела территории республики документируется. Ранее Порошенко приказал силовикам в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Политолог Владимир Корнилов заявил RT, что заявление Порошенко не случайно появилось незадолго до президентских выборов. По его мнению, президент Украины пытается представить себя в новом образе, поскольку ранее он мнил себя миротворцем, обещавшим быстро закончить войну при помощи переговоров. По мнению эксперта, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя призыв Порошенко, подчеркнул, что это противоречит минским договоренностям. Как сообщала «Газета.ру», он выразил сожаление в связи с нагнетанием Киевом напряженности в Донбассе.