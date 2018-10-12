Австралийские пожарные снялись для календаря

Австралийские пожарные обнажились и снялись для календаря на 2019 год. Они позируют вместе с премилыми животными — щенками, котятами, коалами, пони, цыплятами, поросятами.
Календарь уже более двух десятков лет выпускает австралийская организация Firefighters Calendar. Деньги от его продажи поступают на благотворительность.
С 1993 года таким образом удалось собрать 2,8 миллионов долларов.
В этом году темой календаря стали животные.
Все вырученные деньги за продажу календаря на 2019 год будут переданы Австралийскому зоопарку дикой природы.
Посмотрите календарь и начинайте готовиться к путешествию в Австралию — она вас еще удивит!