Пастор Брансон покинул Турцию

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Освобожденный в Турции американский пастор Брансон вылетел из Измира 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкий суд освободил из-под домашнего ареста, вылетел из Турции, передает телеканал NTV в пятницу.
Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.
По информации телеканала, спецрейс, вылетевший из аэропорта Измира, доставит Брансона в Германию, откуда он вылетит в США.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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