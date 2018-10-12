Вечеринка с проститутками: как гуляют агенты ФБР

Сотрудникам ФБР пришлось вернуться в Вашингтон из-за секс-скандала с проститутками и вечеринок. Агенты работали в Юго-Восточной Азии до тех пор, пока об их разгульной жизни не узнали в Министерстве юстиции США . Сейчас ведомство ведет расследовании по факту произошедшего. ФБР направило за рубеж новых сотрудников. Это уже не первый скандал, в который были вовлечены агенты спецслужбы.

Сотрудники ФБР, которые работали в городах Юго-Восточной Азии, отозваны в США в рамках расследования министерства юстиции США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Агентов Федерального бюро расследований подозревают в участии в вечеринках с проститутками, отмечают собеседники WSJ . В ФБР изданию сообщили, что после выдвижения обвинения со стороны минюста , ведомство отозвало своих сотрудников в Вашингтон. На их место будут направлены новые.

«Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого воспринимаются нами очень серьезно», — заявили в ФБР. Министерство юстиции от комментариев отказалось.

Сотрудники ФБР, находящиеся за рубежом, работают в юридических службах при посольствах США. Они взаимодействуют с местными властями в рамках борьбы с терроризмом. Они остаются за пределами США по несколько лет. В их задачи, в том числе, входит поддержание отношений с местными чиновниками. Как отмечают источники WSJ, часто для установления контакта им приходится распивать вместе с представителями местных властей спиртные напитки.

Перед поездкой за границу агенты проходят инструктаж, во время которого им рассказывают о том, как местные власти могут скомпрометировать их для шантажа или перевербовки. Источники WSJ добавили, что работа силовиков в странах, где легализована проституция, вызывает «особую озабоченность у должностных лиц ФБР».

В последнее время общество не раз обсуждало действия сотрудников ФБР. Так, в декабре 2017 года стало известно, что агенты спецслужбы Питер Стржок и Лиза Пейдж , которые, в частности, проверяли информацию о связях Дональда Трампа с Россией, в личной переписке называли президента «идиотом» — еще до выборов. Их письма попали в руки издания Politico.

Портал отметил, что в июле того же года директор ФБР Роберт Мюллер , узнав об оскорблениях в адрес Трампа, отстранил от работы Стржока. Лиза Пейдж к тому времени уже не работала в команде спецпрокурора. Агенты высмеивали президента еще в середине 2015 года.

«Я только что увидела первый бампер с наклейкой в поддержку Берни Сандерса . Захотелось поцарапать эту машину», — цитирует Politico сообщение Пейдж. «Он такой же идиот, как и Трамп. Думаю, они друг друга нейтрализуют», — ответил ей Стржок. В марте 2016 года Пейдж написала коллеге следующее сообщение: «Боже, Трамп — омерзительный человек… Боже мой, он — идиот». «Он ужасен», — согласился с ней Стржок.

Издание отмечало, что параллельно в своей переписке агенты ФБР выражали откровенную симпатию кандидату от демократов Хиллари Клинтон . «Боже, Клинтон должна выиграть со счетом сто миллионов к нулю», — писал Питер.

Еще один скандал с американскими силовиками произошел в апреле 2012 года. Тогда сотрудники охраны президента Барака Обамы привели в отель «Кариба» проституток и не расплатились с ними. Инцидент случился в Колумбии во время подготовки к Всеамериканскому саммиту 14-15 апреля.

21 апреля 2012 года стало известно об увольнении шести сотрудников Секретной службы. Позже представители Республиканской партии призвали избавиться от всех агентов, замешанных в секс-скандале. «Я думаю, что большая часть из замешанных в скандале либо уйдет в отставку, либо выйдет на пенсию», — заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США, республиканец Питер Кинг

Сексуальные скандалы в последние годы коснулись не только силовиков, но и политиков и знаменитостей. 5 октября в газете The New York Times появилась статья о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна . После нее в СМИ одно за другим стали публиковаться о других случаях харассмента. Среди американок стало популярным движение против сексуального насилия #MeToo.

27 января 2018 года пост финансового руководителя нацкомитета Республиканской партии покинул миллиардер Стивен Уинн. Это случилось после того, как в прессе появилась информация о его причастности к домогательствам. Сам бизнесмен выдвинутые против него обвинения опроверг.

Кульминацией движения против харассмента стало дело кандидата в верховный суд США Бретта Кавано . Летом 2018 года сенатор Дайан Файнстан получила письмо от профессора клинической психологии Кристин Блези Форд — в нем она рассказала о том, как Кавано изнасиловал ее более 30 лет на домашней вечеринке. Позже история Форд была опубликована газетой Washington Post . Статья породила скандал перед выборами судьи верховного суда. Кандидатуру Кавано лично предложил Трамп.

Позже в СМИ появилась история Деборы Рамирез — женщина рассказала, как Кавано, будучи студентом Йельского университета в 1983-1984 учебном году, в нетрезвом состоянии приставал к ней и заставлял прикасаться к себе. Сам кандидат в верховные судья опроверг обвинения, заявив, что в студенческие годы у него не было никаких сексуальных контактов.

Еще одна женщина — Джули Светник — рассказала, что в студенческие годы пережила групповое изнасилование на вечеринке, на которой был Кавано.

Кристин Форд стала национальной героиней. 24 сентября к зданию сената в Вашингтоне тысячи людей вышли на митинг #BelieveSurvivors — его участники призывали верить жертвам насилия. На акции было задержано более 128 человек. Участие в шествии приняли около 20 правозащитных организаций — в том числе Human Rights Campaign, Planned Parenthood, NARAL и National Center for Transgender Equality.

Тем не менее, 6 октября американский сенат утвердил кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи верховного суда США. Он дал присягу в здании Капитолия. За пару часов до его прибытия полицейские задержали около 150 демонстрантов, которые пришли выразить свое недовольство решением сената.