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Телеканал похвалил грудь принцессы в прямом эфире
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Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @Ollie_Bayliss
Британский телеканал «Би-би-cи» случайно упомянул грудь принцессы Евгении во время трансляции ее свадьбы. Это произошло из-за ошибки в расшифровке слов комментатора. На казус обратил внимание в Twitter спортивный журналист Олли Бейлисс (Ollie Bayliss).
Комментатор свадебной церемонии восхитился нарядом принцессы, когда она вышла из машины. «Какое красивое платье! Ей очень идет», — сказал он. Из-за созвучия слов «платье» и «грудь» в английском языке система субтитров неверно считала высказывание. На экране появилась надпись: «Какая красивая грудь. Ей очень идет».
«Либо титровальная машина сломана, либо "Би-би-си" переходят на личное, говоря о принцессе Евгении», — пошутил Бейлисс, сопроводив публикацию снимком экрана.
Многие пользователи сети также заметили промах в прямом эфире. Жительница Лондона Элисон Карр (Alison Carr) назвала эту шутку лучшей во все времена. «Так приятно читать про грудь принцессы Евгении и как она ей идет», — иронизировал британец Дэниел Холланд (Daniel Holland).
Принцесса Йоркская Евгения является внучкой королевы Елизаветы II. Ее свадьба состоялась 12 октября.
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