Киев стягивает в Донбасс тяжелое вооружение

Разведчики вооруженных сил Луганской народной республики обнаружили, что Киев перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение. Так, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное пришел состав с 6 оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 10 реактивными системами залпового огня "Ураган". Их сопровождали около 200 военнослужащих, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР.

Помимо этого, луганские разведчики заметили и другие тревожные перемещения украинский войск на линии соприкосновения. Например, в населенной пункт Валуйское, который находится под контролем ВСУ, приехали до 40 наемников, предположительно, из Польши и Грузии. Все они экипированы оружием иностранного производства.

ОТРК "Точка-У" — чрезвычайно мощное оружие, предназначенное для уничтожения особо важных целей. Предельная дальность полета ракеты достигает 120 километров, а масса осколочно-фугасной боевой части — почти 500 килограммов.

РСЗО "Ураган" способна всего за 20 секунд выпустить 16 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность до 34 километров. По данным из открытых источников, один залп накрывает примерно 42 гектара.