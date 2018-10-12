Ещё
Киев стягивает в Донбасс тяжелое вооружение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев стягивает в Донбасс тяжелое вооружение 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Разведчики вооруженных сил Луганской народной республики обнаружили, что Киев перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение. Так, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное пришел состав с 6 оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" и 10 реактивными системами залпового огня "Ураган". Их сопровождали около 200 военнослужащих, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР.
Помимо этого, луганские разведчики заметили и другие тревожные перемещения украинский войск на линии соприкосновения. Например, в населенной пункт Валуйское, который находится под контролем ВСУ, приехали до 40 наемников, предположительно, из Польши и Грузии. Все они экипированы оружием иностранного производства.
ОТРК "Точка-У" — чрезвычайно мощное оружие, предназначенное для уничтожения особо важных целей. Предельная дальность полета ракеты достигает 120 километров, а масса осколочно-фугасной боевой части — почти 500 килограммов.
РСЗО "Ураган" способна всего за 20 секунд выпустить 16 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность до 34 километров. По данным из открытых источников, один залп накрывает примерно 42 гектара.
Вести.Ru: последние новости
Ватикан не будет контактировать с неканонической УПЦ Пастор Брансон получил срок, но сразу был освобожден Внучка Елизаветы II вышла замуж за бывшего официанта в русском кокошнике
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Путина случилось ЧП186
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»439
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене58
Показана идущая в Донбасс из РФ зенитная установка673
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе303
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
01:05
Точечный удар ракетами «Калибр» попал на видео
Армия Оружие
08:50
Система «Союза» спасла экипаж без их участия
Наука и техника
01:01
Когда Путин вновь увидит Трампа
Политика Статьи
09:36
Венгры жалуются на Украину напрямую в Госдеп
В мире Статьи
01:39
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»
Общество
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
12:34
В Германии нашли замену Меркель
В мире
05:15
Порошенко приготовился отразить агрессию России
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение