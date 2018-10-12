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Венгры жалуются на Украину напрямую в Госдеп
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Венгры жалуются на Украину напрямую в Госдеп 

Газета.Ru 1 час назад
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающего дна». Возмущение главы венгерского МИДа вызвала появление петиции с предложением выслать жителей Закарпатья, имеющих венгерское гражданство. Сийярто отметил, что украинские венгры могут рассчитывать на помощь Будапешта. Кроме того, он подчеркнул, что обсудил ситуацию с представителями Госдепа США и заместителем генсекретаря НАТО.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство действиями Киева по отношению к закарпатским венграм, в целом. По его словам, политика украинских властей «достигла ужасающего дна». В частности, Сийярто возмутила общественная инициатива депортировать жителей Закарпатья, имеющих венгерское гражданство.
«Самое страшное в том, что правительство соседней страны [Украины] не осудило и не опротестовало публикацию петиции с призывом депортировать венгров, проживающих в Закарпатье, на сайте украинского парламента. Парламент Киева сговорился с этими экстремистами, которые распространили личные данные сотни венгров Закарпатья», — отметил министр.
Также он подчеркнул, что возможная депортация граждан Венгрии «наводит на мысли о самых темных диктатурах».
Предложение депортировать из Закарпатья жителей, имеющих венгерское гражданство, по мнению Сийярто, «наводит на мысли о самых темных диктатурах».
Дипломат отметил, что венгры, проживающие на территории Украины, могут рассчитывать на помощь Будапешта. Кроме того, он подчеркнул, что обсудил ситуацию с представителями Госдепа и заместителем генсекретаря НАТО.
На сайте «Миротворец» 9 октября была опубликована информация о 313 депутатов и госслужащих Закарпатской области, которые имеют двойной гражданство — украинское и венгерское. В список попали представители большинства районов. На сайт попадал ранее и сам Петер Сийярто, обвиненный в «покушении на суверенитет и территориальную целостность». Основанием для таких мер послужило появление видео, на котором запечатлен процесс выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. В результате инцидента украинские власти объявили персоной нон грата венгерского консула в Берегове. В ответ на это Будапешт выслал консула Украины.
После опубликованного на «Миротворце» списка венгерский МИД вызвал украинского посла Любовь Непоп. Она заявила, что власти Украины не имеют отношения к деятельности сайта.
Политический обозреватель венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир в разговоре с НСН оценил действия Киева как давление на украинских венгров. По его мнению, венгры не потерпят подобных мер.
«Все это показывает агрессивное лицо украинского национализма. К сожалению, всегда такое обострение ведет к жертвам. Это никому не надо, но я не знаю, как можно улучшить эту ситуацию. Потому что прошлые обещания Украины не выполнялись, жесты становятся все негативнее. Венгерское дипломатическое давление через НАТО работает, но не препятствует. Поэтому неизвестно, к чему это ведет», — отмечает эксперт.
Инициативу украинских властей депортировать граждан Венгрии Габор Штир объяснил приближающимися в стране выборами. Он добавил, что проблему необходимо рассматривать в контексте Крыма и Донбасса.
«Украина делает из венгерского национального меньшинства того же самого врага, что из русских в Донбассе. Военное столкновение невозможно, потому что Венгрия — член НАТО. Но боюсь, что там, в Закарпатье рано или поздно что-то произойдет. Поможет только давление других западных стран, например, Америки, которая до сих пор молчит и не осуждает действия Украины», — заключил он.
Отношения Будапешта и Киева на сегодняшний день действительно нельзя назвать дружескими. Накануне Петер Сийярто обвинил украинские власти в нарушении существующих норм международного права после принятия закона об образовании в сентябре 2017 года.
«Украина нарушает существующие международные нормы с тех пор, как новый закон был принят в Раде. С тех пор это отражается на наших дипломатах, отражается на членах венгерского сообщества. Мы находим это неприемлемым», — сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии посчитал, что агрессивная политика страны связана с «очень низким рейтингом» президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению Сийярто, хочет повысить свою популярность.
Министр напомнил, что Венгрия поддерживала евроинтеграцию Украины, однако со временем сотрудничество с соседом становится невозможным.
Согласно закону об образовании, о котором идет речь, с 1 сентября 2018 года дети представителей национальных меньшинств в детских садах и начальной школе должны осваивать школьную программу на родном языке, параллельно изучая государственный (украинский). В средней школе обучение начинается на украинском, остальные языки изучаются на отдельных дисциплинах. Таким образом, в 2020 году школьное образование будет полностью вестись на украинском языке.
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