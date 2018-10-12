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Лондон отказался выдавать визы российским дипломатам
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Лондон отказался выдавать визы российским дипломатам 

360tv.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Британия отказалась выдавать визы российским дипломатам, заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, посольство практически пустует, а работать некому, сообщило РИА «Новости».
«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», — посетовал посол.
Впрочем, Яковенко знает, как решить задачу. По его словам, чтобы заполнить вакантные места, необходимо восстановить нормальный контакт с британским правительством, считает он.
«Пока что мы видим со стороны британского правительства неконструктивную позицию, из-за которой затруднено функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует. Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве», — повторил Яковенко.
По его мнению, такое положение дел стало результатом целенаправленной политики со стороны британского правительства. О нормальных дипломатических контактах между Москвой и Лондоном сейчас говорить не приходится.
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